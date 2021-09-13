13.09.2021 (12:07)

Расчеты БпЛА «Орлан-10» во время учений в Сибири отработали поиск и обнаружение объектов условного противника в лесистой местности

Военнослужащие подразделения беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, в ходе учения отработали задачи по поиску и обнаружению скрытых объектов условного противника в лесистой местности.

В ходе учения расчеты БпЛА «Орлан-10» выполнили запуск беспилотных летательных аппаратов с ограниченных площадок, провели воздушную разведку над лесистой местностью с целью обнаружения лагеря и скрытых мест дислокации условного противника, а также его огневых средств.

В ходе учения БпЛА достигали высоты до 2000 метров и передавали информацию наземному оператору в режиме реального времени.

Военнослужащими также были отработаны различные задачи по ведению воздушной разведки в сложных метеоусловиях и экстренной посадке беспилотных летательных аппаратов на неподготовленные площадки.

В учении было задействовано более 100 военнослужащих и около 20 единиц военной техники.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

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