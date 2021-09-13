13.09.2021 (11:30)

Подразделения разведки ЧФ вернулись в пункт постоянной дислокации после учения на полигонах Крымского полуострова

Подразделения разведывательного соединения армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) завершили тактико-специальное учение на полигоне в Республике Крым и вернулись в пункт постоянной дислокации.

На начальном этапе мероприятия боевой подготовки военнослужащие прибыли в назначенный район, провели разведку возможных маршрутов выдвижения диверсионных групп условного противника и районов их размещения. Далее разведчики отработали поиск опорных баз условного противника и их уничтожение.

В ходе учения военнослужащие выполнили задачи в составе разведывательных дозоров с применением средств современной цифровой связи и навигации «Грот-М» и комплексов разведки «Стрелец», также были отработаны способы вывода из строя коммуникаций противника.

В ходе учения наибольшее внимание было уделено различным способам управления подразделениями, в том числе с использованием радиостанций Р-187П1 «Азарт» и командно-штабных машин подразделения связи.

В учении было задействовано около 300 военнослужащих и порядка 100 единиц военной техники, в том числе бронеавтомобили «Рысь», «Тигр» и «Тайфун».

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