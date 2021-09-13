Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.09.2021 (11:30)

Подразделения разведки ЧФ вернулись в пункт постоянной дислокации после учения на полигонах Крымского полуострова

Подразделения разведывательного соединения армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) завершили тактико-специальное учение на полигоне в Республике Крым и вернулись в пункт постоянной дислокации.

На начальном этапе мероприятия боевой подготовки военнослужащие прибыли в назначенный район, провели разведку возможных маршрутов выдвижения диверсионных групп условного противника и районов их размещения. Далее разведчики отработали поиск опорных баз условного противника и их уничтожение.

В ходе учения военнослужащие выполнили задачи в составе разведывательных дозоров с применением средств современной цифровой связи и навигации «Грот-М» и комплексов разведки «Стрелец», также были отработаны способы вывода из строя коммуникаций противника.

В ходе учения наибольшее внимание было уделено различным способам управления подразделениями, в том числе с использованием радиостанций Р-187П1 «Азарт» и командно-штабных машин подразделения связи.

В учении было задействовано около 300 военнослужащих и порядка 100 единиц военной техники, в том числе бронеавтомобили «Рысь», «Тигр» и «Тайфун».

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
Новости по теме:
Артиллеристы ЮВО выполнили задачи контрбатарейной борьбы под Волгоградом
В двустороннем полковом учении мотострелков и танкистов 150-й дивизии ЮВО впервые задействовали тактические группы родов войск
В честь 75-летия танковых войск в Санкт-Петербурге состоялся полуденный орудийный выстрел
Командующий войсками ЮВО поздравил ростовчан с Днем города, передав исторические Боевые знамена Главному храму ЮВО

Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node5 isCompatibilityMode=false