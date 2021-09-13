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13.09.2021 (11:00)

Экипажи быстроходных катеров отряда специального назначения Черноморского флота уничтожили условного противника

В Чёрном море в морском полигоне боевой подготовки прошло учение с экипажами быстроходных катеров отряда противодиверсионных сил и средств (ПДСС) Черноморского флота (ЧФ).

По замыслу мероприятия в акватории пункта базирования кораблей ЧФ появилась неопознанная группа быстроходных катеров, не выходящая на связь в общей радиосети. Для ее перехвата в море вышел отряд из 5 патрульных катеров типа «Раптор».

В ходе выполнения учебно-боевых задач личный состав отряда провел комплекс зачётных артиллерийских стрельб по надводным целям и макетам плавающих мин. В качестве условного противника были использованы морские щиты-мишени.

Мероприятие прошло в соответствии с планом боевой подготовки и повседневной деятельности сил (войск) флота.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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