13.09.2021 (11:00)
Экипажи быстроходных катеров отряда специального назначения Черноморского флота уничтожили условного противника
В Чёрном море в морском полигоне боевой подготовки прошло учение с экипажами быстроходных катеров отряда противодиверсионных сил и средств (ПДСС) Черноморского флота (ЧФ).
По замыслу мероприятия в акватории пункта базирования кораблей ЧФ появилась неопознанная группа быстроходных катеров, не выходящая на связь в общей радиосети. Для ее перехвата в море вышел отряд из 5 патрульных катеров типа «Раптор».
В ходе выполнения учебно-боевых задач личный состав отряда провел комплекс зачётных артиллерийских стрельб по надводным целям и макетам плавающих мин. В качестве условного противника были использованы морские щиты-мишени.
Мероприятие прошло в соответствии с планом боевой подготовки и повседневной деятельности сил (войск) флота.
Новости по теме:
В двустороннем полковом учении мотострелков и танкистов 150-й дивизии ЮВО впервые задействовали тактические группы родов войск
Командующий войсками ЮВО поздравил ростовчан с Днем города, передав исторические Боевые знамена Главному храму ЮВО
Метки: