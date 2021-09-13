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13.09.2021 (10:30)

В Хабаровском крае День танкиста отметили в общевойсковом учебном центре ВВО

В общевойсковом учебном центре (ОУЦ) Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае состоялись торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню танкиста. В них приняли участие временно исполняющий обязанности командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Евгений Никифоров, военнослужащие и ветераны танковых войск, представители администрации Хабаровского края, юнармейцы и гости праздника.

Мероприятие началось с возложения цветов и гирлянды к памятнику воинам-танкистам, после которого на строевом плацу прошла церемония награждения военнослужащих, наиболее отличившихся в боевой подготовке.

Показательные выступления провели рота военных разведчиков и подразделение по противодействию терроризму, а военнослужащие учебного центра танковых войск исполнили «танковый вальс». Также была организована демонстрация военной техники и концерт творческих коллективов.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Памятники , Восточный военный округ
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