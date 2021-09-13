13.09.2021 (10:10)

На Тихоокеанском флоте стартовали сборы с прибывшими молодыми лейтенантами

На Тихоокеанском флоте (ТОФ) начались организационные сборы лейтенантов-выпускников 2021 года выпуска из высших военных учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации. Всего на флот прибыло порядка 400 лейтенантов. Общее руководство сборами лейтенантов-выпускников осуществляет командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

Большая часть прибывших молодых офицеров – это штурманы, минёры, артиллеристы, ракетчики, связисты. Часть из прибывших офицеров уже приняли дела и должность. Остальные выпускники окончили вузы других видов Вооруженных Сил и родов войск и являются специалистами в области медицинского и тылового обслуживания, ремонта и эксплуатации бронетанковой техники и вооружения, организации военной связи, противовоздушной обороны, физической подготовки и других.

В ходе сборов в соединениях и частях Тихоокеанского флота с молодыми офицерами будут проведены лекционные и практические занятия, направленные на ознакомление с особенностями организации боевой подготовки и повседневной деятельности на Тихоокеанском флоте.

Сейчас большинство прибывших лейтенантов, получивших распределение по частям, знакомятся со спецификой прохождения службы в своих воинских коллективах и готовятся сдавать зачёты на допуск к самостоятельному управлению своими заведованиями и подразделениями. По прибытии к месту прохождения службы каждый лейтенант сразу же ставится на все виды довольствия, обеспечивается служебным жилым помещением, а в тех воинских частях, где служебный жилой фонд не предусмотрен, — ежемесячной денежной компенсацией за поднаём жилья.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице