13.09.2021 (10:00)

Экипажи самолётов Ил-38 Тихоокеанского флота выполнили бомбометание по подлодке условного противника в ходе ЛТУ

Экипажи четырёх противолодочных самолётов Ил-38 отработали задачи по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника в ходе лётно-тактического учения (ЛТУ) смешанного авиационного полка из состава Войск и сил на Северо-востоке России.

В ходе выполнения задач над акваторией Авачинского залива на первом этапе учения в сопровождении истребителей МиГ-31 лётчики осуществили комплексное применение радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения с постановкой буёв, приёму и анализу информации.

На втором этапе ЛТУ экипажи 3-х самолётов Ил-38 поочерёдно выполнили бомбометание по условной цели, имитирующей субмарину условного противника.

Учебно-боевые задачи были успешно выполнены всеми экипажами противолодочных самолётов Ил-38.

Всего в лётно-тактическом учении на Камчатском полуострове задействовано более 20 самолётов и вертолётов.

В ходе ЛТУ будут также отработаны задачи боевого применения самолётов МиГ-31 и вертолётов Ка-27 и Ка-29.

Основными целями ЛТУ является совершенствование навыков экипажей истребительной, противолодочной и транспортной авиации по проведению разведки, поиску воздушных целей, а также надводных и подводных кораблей. В рамках учения лётчики отработают полётные задания в дальних и ближних зонах в составе пар и звеньев с применением боевого бортового вооружения.

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