13.09.2021 (09:50)

Расчеты термодымовых машин ЮВО скрыли аэрозольной завесой командный пункт от ракет условного противника на полигоне Капустин Яр

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) скрыли командный пункт и военную технику от удара ракет с лазерным наведением условного противника.

В ходе тактического учения личный состав аэрозольного подразделения соединения выполнил задачу по скрытию месторасположения командного пункта от самолета-разведчика и средств огневого поражения с лазерным наведением.

Специалисты РХБ защиты применили термодымовые машины ТДА-3, при помощи которых установили аэрозольную завесу на площади более одного квадратного километра. ТДА-3 способна наводить горизонтальные и приподнятые аэрозольные завесы, обеспечивающие надёжное прикрытие крупных объектов. Учитывая погодные условия и рельеф местности, военнослужащие добились максимального покрытия места расположения командного пункта.

Военнослужащие также скрыли аэрозольной завесой механизированную колонну и личный состав.

Всего в учении на полигоне Капустин Яр принимают участие около 700 военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 100 единиц техники.

Одновременно в ЮВО проводится четыре двусторонних батальонных тактических учения на общевойсковых полигонах, расположенных в Волгоградской области, Карачаево-Черкессии, Чеченской республике и на военной базе в Республике Южная Осетия. В них принимает участие около 6 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 300 единиц вооружения и техники, включая, танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

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