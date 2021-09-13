13.09.2021 (09:40)

На полигонах ЮВО стартовали батальонные тактические учения с участием более 6 тыс. военнослужащих

Одновременно на четырех полигонах Южного военного округа (ЮВО) стартовали двусторонние батальонные тактические учения, которые продлятся в течение недели.

Восемь батальонных тактических групп из состава общевойсковых объединений ЮВО отработают, так называемые, новшества боевого применения войск на общевойсковых полигонах Волгоградской области, Карачаево-Черкессии, Чеченской республике и на военной базе в Республике Южная Осетия.

В учениях принимают участие более 6 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 800 единиц вооружения и техники, включая танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

В рамках учений подразделения впервые отработают новые способы тактических действий в составе различных видов разведывательно-огневых и ударных комплексов, включая контрбатарейный, авиационный и снайперский. В интересах командиров батальонных тактических групп будут действовать мобильные тактические группы, предназначенные для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, а также тактические группы аэрозольного противодействия и тактические группы прорыва. Особое внимание проверяющими при оценке каждой из сторон учения будет уделяться способности мотострелковых подразделений действовать на вертолетах и умению использовать командирами батальонов возможностей авиационных средств огневой поддержки.

Очередной этап двусторонних тактических учений в войсках ЮВО завершится 18 сентября с.г. По результатам учений будет дана оценка подразделениям и персонально каждому военнослужащему от рядового стрелка до командира батальонной тактической группы.

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