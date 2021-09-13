13.09.2021 (09:20)

Военнослужащие ЮВО освободили населенный пункт от условного противника под Волгоградом

Военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в рамках двустороннего батальонного тактического учения (БТУ) на полигоне Прудбой в Волгоградской области освободили населенный пункт, захваченный условным противником.

При помощи 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» и 120-мм самоходных артиллерийских орудий «Хоста» артиллеристы уничтожили огневые средства условного противника.

Мотострелки блокировали захваченный поселок, совершили обстрел вооружением боевых машин пехоты БМП-3 и танков Т-90А, после чего штурмовые подразделения провели зачистку населенного пункта и освободили заложников.

Контролировали действия подразделений расчеты беспилотных летательных аппаратов, которые передавали информацию в режиме реального времени на командный пункт.

В БТУ принимают участие около 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано более 150 единиц военной техники и авиации, в том числе фронтовые бомбардировщики Су-24М, танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, зенитные пушечно-ракетные комплексы «Тунгуска-М1», самоходные артиллерийские орудия «МСТА-С», «Хоста», а также комплексы с беспилотными летательными аппаратами.

Одновременно в ЮВО проводится четыре двусторонних батальонных тактических учения на общевойсковых полигонах, расположенных в Волгоградской области, Карачаево-Черкессии, Чеченской республике и на военной базе в Республике Южная Осетия. В них принимает участие около 6 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 300 единиц вооружения и техники, включая, танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

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