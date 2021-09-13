13.09.2021 (09:10)

Батальонная тактическая группа ЮВО совместно с военнослужащими Южной Осетии отразила нападение тактического воздушного десанта

Батальонная тактическая группа 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) совместно с военнослужащими Вооруженных сил Южной Осетии отразила нападение тактического воздушного десанта противника на горном полигоне Дзарцем.

Батальон, усиленный артиллерийскими, инженерными и разведывательными подразделениями, в ходе занятия обороны в заданном районе был атакован тактическим воздушным десантом противника, в роли которого выступили разведчики военной базы. Целью нападения диверсантов был захват военной техники и пленение командира подразделения.

В результате оперативных действий боевого охранения, эффективной организации оборонительных действий подразделения и сосредоточенного огня по огневым точкам противника, атака диверсантов была отражена.

В учениях приняли участие около 1,2 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано более 200 единиц военной техники.

Одновременно в ЮВО проводится четыре двусторонних батальонных тактических учения на общевойсковых полигонах, расположенных в Волгоградской области, Карачаево-Черкессии, Чеченской республике и на военной базе в Республике Южная Осетия. В них принимает участие около 6 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 300 единиц вооружения и техники, включая, танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

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