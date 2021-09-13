13.09.2021 (09:00)

Артиллеристы ЮВО выполнили задачи контрбатарейной борьбы под Волгоградом

Артиллеристы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) выполнили задачи контрбатарейной борьбы – «артиллерийские дуэли» на этапе боевой стрельбы в рамках двустороннего батальонного тактического учения (БТУ) на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

Гаубичные и реактивные батареи провели состязания в скорости и точности выполнении учебно-боевых задач, поочередно выступая в роли «охотника».

Артиллерийскими подразделениями активно применялись современные комплексы разведки, управления и связи «Стрелец», комплексы артиллерийской разведки и беспилотная авиация.

Каждый расчет выполнил более десяти контрольных упражнений, поразив мишени из орудий самоходных артиллерийских установок «Мста-С», «Хоста» реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г», отработав смену огневых позиций.

Всего к учению привлечено более 400 артиллеристов ЮВО, задействовано около 50 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники, в том числе комплексы беспилотной авиации.

Одновременно в ЮВО проводится четыре двусторонних батальонных тактических учения на общевойсковых полигонах, расположенных в Волгоградской области, Карачаево-Черкессии, Чеченской республике и на военной базе в Республике Южная Осетия. В них принимает участие около 6 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 300 единиц вооружения и техники, включая, танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

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