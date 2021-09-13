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13.09.2021 (08:30)

На праздничном концерте в честь Дня танкиста чествовали воинов-именинников

12 сентября творческая группа Центрального Дома Российской Армии выступила с праздничным концертом, посвященным Дню танкиста, в клубе 1-го мотострелкового полка гвардейской мотострелковой Таманской дивизии.

Стоит отметить, что на торжественном мероприятии присутствовали военнослужащие- танкисты, у которых профессиональный праздник совпал с днём рождения. В их адрес со сценического экрана прозвучали поздравления и слова напутствия от родных и друзей. Также к поздравлениям присоединились председатель Координационного совета по делам ветеранов Одинцовского городского округа, генерал-майор Михаил Солнцев и сотрудники творческого коллектива ЦДРА.

Насыщенную концертную программу вели заслуженный работник культуры Российской Федерации Николай Дрыга и Лолита Сафонова, приняли участие заслуженная артистка Российской Федерации Наталья Пярн, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Наталья и Виктор Дудка, Ярослав Кошара, Дарья Пантюшова, студентка Российской академии музыки имени Гнесиных Наталья Мудрова, артисты эстрады Андон Варданян и Александра Богданова, шоу-группа «Златица».

В программу вошли вокальные и поэтические произведения о России, Великой Отечественной войне, танковых войсках, народные и эстрадные песни, номера оригинального жанра.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Танковые войска , Праздники , Концерты
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