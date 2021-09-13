13.09.2021 (08:15)

На торжествах по случаю Дня танкиста в парке Патриот выступили артисты ЦДРА

12 сентября в праздничных мероприятиях, посвященных Дню танкиста, которые прошли в военно-патриотическом парке «Патриот», приняли участие артисты Центрального Дома Российской Армии.

Дню танкиста в парке «Патриот» была посвящена интересная насыщенная программа.

Основным же праздничным мероприятием стало открытие памятника «Танкисту». В церемонии приняли участие представители руководства Минобороны России, ветераны Великой Отечественной войны и военной службы, священнослужители, военнослужащие. После молебна была объявлена минута молчания, а затем под звуки оркестра к подножию памятника были возложены венки и цветы.

В комплекс мероприятий в парке Патриот» вошла большая концертная программа с участием творческих коллективов военных учреждений культуры. Свои концертные номера представили и артисты ЦДРА.

«Три танкиста», «Т-34», «Армия России» и другие произведения прозвучали в исполнении солистов творческого коллектива.

Монумент навсегда увековечит память о выдающихся танкистах, их вкладе в историю создания и становления танковых войск, а также разработку, испытание и принятие на вооружение автобронетанковой техники.

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