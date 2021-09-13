13.09.2021 (08:00)

Расчеты РСЗО «Град» Амурского общевойскового объединения ВВО блокировали и уничтожили наступающие группы условного противника

Расчеты РСЗО «Град» Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), а ходе учения, блокировали и уничтожили наступающие группы условного противника.

По замыслу учения, условный противник перешел в наступление и пытается прорвать оборону наших войск на узком участке местности.

С целью остановить наступающие силы условного противника, в указанные районы выдвинулись несколько подразделений РСЗО «Град». Для введения в заблуждение артиллерийской разведки условного противника, вскрытия места расположения его артиллерийский систем, а также для остановки продвижения наступающих сил, одна из групп быстро заняв позицию для стрельбы, втянула «противника» в бой. Затем, расчеты РСЗО «Град» быстро покинули огневую позицию.

Вторая группа РСЗО «Град» определив места расположения артиллерии условного противника, нанесли массированный залповый огонь фугасными реактивными снарядами. В ходе нанесения огневого поражения, все цели были поражены. Стрельба велась на расстояние около 15 километров.

Разведка целей, а также визуальное наблюдение и управление огнем РСЗО «Град» велась дистанционно с помощью беспилотных летательных аппаратов «Элерон».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице