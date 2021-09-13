13.09.2021 (07:45)

Военнослужащие ВВО в Забайкалье получили на вооружение партию радиостанций шестого поколения «Азарт»

В соединения и воинские части общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, на вооружение поступила крупная партия современных радиостанций «Азарт».

Радиостанция шестого поколения «Азарт» предназначена для закрытого радиообмена в тактическом звене управления подразделениями. Портативные радиостанции «Азарт» способны работать в температурном диапазоне от -50 до +50 градусов. Возможности устройства позволяют настраиваться на любые частоты, обеспечивать связь с мобильными телефонами и вести прием модулированных сигналов.

«Азарт» сопрягается со всеми радиостанциями, работающими на любых стандартах связи, способен принимать и передавать текстовые файлы, карты, определять координаты с помощью ГЛОНАСС. Дальность действия – до 4 км.

Программное обеспечение поддерживается всеми существующими и перспективными стандартами связи. Время непрерывной работы радиостанции от одной аккумуляторной батареи составляет от 6 до 12 часов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице