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13.09.2021 (07:45)

Военнослужащие ВВО в Забайкалье получили на вооружение партию радиостанций шестого поколения «Азарт»

В соединения и воинские части общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, на вооружение поступила крупная партия современных радиостанций  «Азарт».

Радиостанция шестого поколения «Азарт» предназначена для закрытого радиообмена в тактическом звене управления подразделениями. Портативные радиостанции «Азарт» способны работать в температурном диапазоне от -50 до +50 градусов. Возможности устройства позволяют настраиваться на любые частоты, обеспечивать связь с мобильными телефонами и вести прием модулированных сигналов.

«Азарт» сопрягается со всеми радиостанциями, работающими на любых стандартах связи, способен принимать и передавать текстовые файлы, карты, определять координаты с помощью ГЛОНАСС. Дальность действия – до 4 км.

Программное обеспечение поддерживается всеми существующими и перспективными стандартами связи. Время непрерывной работы радиостанции от одной аккумуляторной батареи составляет от 6 до 12 часов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Войска РЭБ , Войска связи , ВВТ
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