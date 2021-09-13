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13.09.2021 (07:15)

В общевойсковую армию ВВО в Приамурье прибыло свыше двухсот офицеров

Более двухсот офицеров пополнили соединения и воинские части общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в этом году. Свыше ста — это выпускники Вузов Минобороны России текущего года, которые распределены в соединения и воинские части объединения.

Все выпускники назначены на первичные офицерские должности. С ними проведены учебно-методические сборы. В ходе сборов был оценен уровень профессиональной подготовки каждого вновь прибывшего. Офицеры получили практические навыки по выполнению обязанностей военной службы, изучили особенности внутреннего распорядка, несения караульной и гарнизонной службы, работы с подчиненным личным составом, обслуживания вооружения и военной техникой.

Кроме того, более четырех десятков человек были призваны и назначены на офицерские должности из запаса. Порядка полусотни офицеров перевелись в войска ВВО из других силовых структур. 

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Военные сборы , Сборы
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