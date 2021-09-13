13.09.2021 (06:45)

В Забайкальском крае танкисты ВВО учились организовывать ночную танковую засаду

В Забайкальском крае на межвидовом полигоне «Цугол» состоялось комплексное тактическое занятие с военнослужащими танкового подразделения мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) по организации скрытых огневых позиций и уничтожению условного противника в ночное время суток.

На начальном этапе экипажи танков Т-72Б3 провели тщательную маскировку боевых машин с учетом географических особенностей полигона. При этом военнослужащие для обеспечения более естественной маскировки применили маскировочные сети и другое инженерное оборудование. С наступлением ночи военнослужащие получили команду заглушить двигатели и перейти в режим радиомолчания.

При обнаружении бронемашин условного противника с помощью комбинированных ночных прицелов экипажи открыли огонь по целям на расстоянии от 1,5 до 3 тысяч метров. Уничтожив головную и замыкающую машины колонны бронетехники условного противника, танкисты ВВО уничтожили всю оставшуюся технику противника без возможности отступления или маневрирования. Огонь велся из основного и дополнительного вооружения боевых машин, в частности 125-мм гладкоствольных пушек с улучшенной баллистикой и танковых пулеметов.

В стрельбах приняли участие порядка 200 военнослужащих и было задействовано около 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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