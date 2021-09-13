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13.09.2021 (06:15)

В Забайкалье завершился третий этап конкурса на лучшего старшину ВВО

В окружном учебном центре Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Забайкальском крае, завершился третий этап конкурса «Лучший старшина подразделения ВС РФ».

Главная цель конкурса – повышение профессионального уровня подготовки старшин подразделений, а также проверка знаний и практических навыков старшин подразделений по ведению ротного хозяйства.

На мероприятии были организованы учебные места, на которых были рассмотрены следующие вопросы: организация и ведение ротного хозяйства, ведение документации,  выполнение нормативов противопожарной безопасности, сдача нормативов по физической подготовке, строевая подготовка, а также военно-профессиональная эстафета, по прохождению которой в основном и оценивались конкурсанты.

В конкурсе принимали участие 14 старшин от соединений ВВО. По результатам итоговых балов за все испытания, почётное первое место занял старший прапорщик Никитин  Иван Владимирович, который проходит службу в зенитном ракетном соединении ВВО в Приморском крае.

Основной задачей проведение конкурса является совершенствование профессионального мастерства и повышение эффективности служебной деятельности старшин подразделения.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Конкурсы
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