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13.09.2021 (07:30)

Расчеты ЗРПК «Панцирь» ВВО приняли участие в тренировке по ПВО в Хабаровском крае

В ходе тренировки по охране воздушного пространства в Хабаровском крае расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» соединения противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО) отразили налет беспилотных летательных аппаратов (БЛА) условного противника.

Расчеты ЗРПК «Панцирь» выполнили нормативы по развертыванию техники на неподготовленной местности и заступлению на боевое дежурство. Они же выполнили поиск, обнаружение, захват и сопровождение воздушных целей, а также распределение их для пушечного и ракетного вооружения комплекса.

Для усложнения задачи была смоделирована ситуация полета группы БЛА на различных эшелонах высот. Расчеты комплексов «Панцирь» провели учебные (электронные) пуски ракет, уничтожив все воздушные цели. Особое внимание было уделено отработке передачи информации о целях между боевыми машинами и пунктов управления в условиях применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
ПВО , Восточный военный округ , Боевая подготовка
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