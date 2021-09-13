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13.09.2021 (06:30)

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине и Курильских островах отметили День танкиста

Военнослужащие танковых подразделений армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного на Сахалине и Курильских островах, приняли участие в торжественных мероприятиях посвящённых празднованию профессионального праздника – «Дня танкиста».

На центральной площади военного городка Анива состоялся праздничный митинг с участием командования армейского корпуса ВВО, военнослужащих мотострелкового соединения и приглашенных гостей. Военнослужащие возложили венки и цветы к мемориалу, тем самым почтили память погибших танкистов во время Второй мировой войны.

«Сегодня воины-танкисты отмечают свой профессиональный праздник – «День танкиста», который был учрежден после окончания Второй мировой войны в ознаменование больших заслуг механизированных и бронетанковых войск в разгроме противника и за ратный труд в мирное время. Мы искренне гордимся нашим танкистам, которые ходе Великой Отечественной войны освобождали Сахалин и Курильские острова от милитаристских захватчиков. Пусть броня Ваша будет крепка, а тыл надёжен», – пожелал военнослужащим временно исполняющий обязанности командира армейского корпуса ВВО генерал-майор Валерий Шкильнюк.

После проведения торжественного митинга перед танкистами выступили юнармейцы, художественные и хореографические коллективы. Отличившихся военнослужащих командование соединения наградило почетными грамотами и подарками.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Праздники , Торжественные церемонии
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