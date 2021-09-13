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13.09.2021 (05:30)

В Хабаровске прошел военно-исторический фестиваль «Дальневосточный форпост»

Межрегиональный военно-исторический фестиваль «Дальневосточный форпост», не имеющий аналогов на Дальнем Востоке, в третий раз прошел в Хабаровске.

Военнослужащие Восточного военного округа и члены их семей в очередной раз стали посетителями данного мероприятия.

Фестиваль состоялся на лётном поле ДОСААФ. Особенностью его стали военно-исторические реконструкции, в которых приняло участие более 100 членов военно-исторических клубов из разных регионов страны.

Территория «Дальневосточного форпоста» была разделена на 14 тематических зон, каждая из которых соответствовала своей истерической эпохе или тематике.

Особое внимание привлекли батальные сцены, развернувшиеся на экспозициях: «Средневековье», «Гражданская Война на Дальнем Востоке», «Война в Афганистане 1979-1989 гг.», а также аналоги лагерей «Красной Армии» и «Квантунской армии».

Кроме того, для гостей фестиваля были продемонстрированы мастер-классы, в том числе по сборке и разборке стрелкового оружия.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Великая Отечественная война (ВОВ) , Военно-патриотическое воспитание
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