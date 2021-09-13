13.09.2021 (05:00)

Российские миротворцы впервые провели гуманитарную акцию по обеспечению питьевой воды для 300 учащихся школ Нагорного Карабаха



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские миротворцы впервые провели гуманитарную акцию по обеспечению питьевой воды для 300 учащихся школ Нагорного Карабаха

Российские военнослужащие, продолжая свою миротворческую миссию в Нагорном Карабахе, впервые провели гуманитарную акцию по обеспечению питьевой воды для 300 учащихся школ Нагорного Карабаха. Акция проводилась совместно с Ассоциацией благотворительных фондов «Мерси».

Накануне военнослужащие российского миротворческого контингента по просьбе благотворителей доставили военным транспортом груз из Армении.

«Сегодня у нас произошла погрузка гуманитарного имущества в виде пластиковых резервуаров для обеспечения беспрерывного водоснабжения школ, детских домов отдаленных населенных пунктов. Данный груз был доставлен еще вчера, сегодня уже определены заведения, которым мы повезем. Сегодня будет произведена выдача этих баков, наполнение и подключение к системе насосов», - сказал представитель российского миротворческого контингента Руслан Иванов.

Российские миротворцы передали 3-х и 5-ти тонные емкости для хранения питьевой воды в школы населенных пунктов Айгестан, Овсепаван и Дашушенк Аскеранского района. После их установки резервуары сразу были заполнены с помощью специальных водовозок российского миротворческого контингента.

«Наша школа в трудном положении, с 1 сентября и летом у нас не было воды и это очень трудно. Ученики вынуждены брать с собой бутылки с водой. Такого у нас никогда не было, в этом году мы попали в такое трудное положение. Спасибо российским миротворцам, что они помогали нам сейчас поставили большую ёмкость для воды на 5 тонн, это спасение. Мы сможем обеспечить детей, учителей и работников питьевой водой. Большое спасибо миротворцам российским, славной российской армии, что повсюду в Карабахе помогают и школам, и мирному населению в деревнях, в городах. Это не первый раз, я и в городе видел, и все мы знаем, что миротворцы помогают населению Нагорного Карабаха, большое спасибо вам», - сказал директор средней школы н.п. Айгестан Давид Мкртычан.

«Сегодня мы совместно с миротворческими силами Российской Федерации осуществили нашу первую акцию, а именно доставку резервуаров для питьевой воды в школы села Овсепаван Аскеранского района. Безусловно это крайне важно потому, что без воды нет жизни, мы все знаем, что это неотъемлемая часть и здесь сложилась такая ситуация, что дети не имеют воды вообще в школе. Поэтому мы считаем крайне важной и первоочередной задачей поставили себе это и решили этот вопрос. Я очень надеюсь, что эти акции будут нескончаемыми, что касается резервуаров для воды, у нас уже закуплен 21 резервуар и мы будем в ближайшие дни работать над тем, чтобы всё установить. Но однозначно наши акции этим не закончятся, мы сейчас разрабатываем программу действий и будем действовать спланировано и целенаправленно. Невозможно переоценить на самом деле роль миротворческих сил потому, что наши координации сейчас серьезно позволяют нам расширить наши действия и эффективность их. Конкретно в данном случае миротворческие силы помогли нам в первую очередь доставить эти резервуары, что сэкономило нам, откровенно говоря, колоссальное количество денег. И непосредственно здесь миротворцы предоставляют свои силы для того чтобы доставить и установить, предоставляют воду. Конечно, это колоссальная поддержка», - сказал представитель ассоциации благотворительных организаций Микаэль Бадолян.

Всего 14 ёмкостей, для хранения питьевой воды, будут переданы в детские сады и школы Нагорного Карабаха, в том числе находящиеся на линии разграничения.

Ранее военнослужащие гуманитарного центра миротворческого контингента совершили более 30 рейсов водовозов для обеспечения более 200-ми тоннами питьевой воды более 1,5 тыс. жителей г. Степанакерта.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.



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