13.09.2021 (07:00)

Российские мотострелки на боевых машинах с ходу форсировали водную преграду под Брестом в ходе активной фазы ССУ Запад-2021



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Форсирование российскими мотострелками на боевых машинах водной преграды под Брестом в ходе активной фазы ССУ Запад-2021

В рамках розыгрыша этапа практических действий совместного стратегического учения «Запад-2021» на полигоне «Брестский» в Республике Беларусь мотострелковые подразделения Западного военного округа отработали выполнение маневра и выхода во фланг «противника» с преодолением водной преграды.

Мотострелки ЗВО на боевых машинах пехоты БМП-2 в составе мотострелковой роты сходу преодолели приток реки Мухавец под Брестом.

Личный состав справился с поставленной задачей выйдя во фланг условного противника с неожиданного направления, заняв необходимый район и блокировав пути отхода подразделениям «неприятеля».

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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