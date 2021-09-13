13.09.2021 (06:00)

Экипажи армейской авиации ЗВО отработали «вертолетную карусель» и обеспечили прикрытие подразделений сухопутных войск в ходе ССУ «Запад-2021»

Экипажи ударных боевых вертолетов Ми-35 и Ми-24 армейской авиации Западного военного округа обеспечили авиационную поддержку и прикрытие практических действий подразделений сухопутных войск в рамках совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021».

Во время выполнения учебно-боевых полетных заданий летчики армейской авиации максимально широко использовали боевой опыт, полученный в Сирийской Арабской Республике.

В том числе в целях огневой поддержки наступающих подразделений экипажи вертолетов армейской авиации ЗВО на практике отработали нанесение авиационных ударов по живой силе, бронетанковой технике и объектам условного противника с использованием метода «вертолетная карусель» с применением противотанковых ракет «Штурм-В» или «Атака-М», неуправляемых авиационных ракет С-8 класса «воздух-поверхность» и штатного бортового авиационного вооружения.

Экипажи боевых вертолетов, действуя в составе звеньев, выстроившись в боевой порядок «круг», наносили непрерывное огневое поражение по коммуникациям, командным пунктам и ходам сообщения районов, занятых «противником». Также летчики отработали способы ухода от средств противовоздушной обороны противника на предельно малых высотах с учетом особенностей рельефа местности.

Боевое применение авиационных средств поражения экипажи армейской авиации отрабатывали в составе звеньев в горизонтальном полете, а также одиночно и парами с различным видом маневра, как днем, так и ночью.

Полеты выполнялись на малых и предельно малых высотах, используя в том числе естественные природные укрытия, не позволяя условному противнику себя обнаружить и нанести первым удар по вертолетам.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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