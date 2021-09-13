13.09.2021 (05:00)

На полигоне «Мулино» в Нижегородской области пройдет основной этап совместного стратегического учения «Запад-2021»

13 сентября 2021 года на полигоне «Мулино» в Нижегородской области состоится розыгрыш практических действий войск (сил) основного этапа совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021».

В ходе основного этапа воинские формирования Вооруженных Сил Российской Федерации во взаимодействии с воинскими контингетами вооруженных сил Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии отработают совместные действия по отражению наступления, ведению маневренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому вклинившейся группировки «противника».

В основу выполнения учебно-боевых задач будет положен опыт боевых действий в Сирийской Арабской Республике и апробированные в ходе мероприятий боевой подготовки формы применения и способы ведения боевых действий с учетом изменения тактики действий подразделений вооруженных сил иностранных государств.

На первом этапе коалиционной группировкой войск будут отработаны вопросы ведения боевых действий за удержание основного оборонительного рубежа, втягивания в оперативный мешок первых эшелонов наступательной группировки условного противника, отражения ударов средств воздушного нападения, высадки тактического воздушного десанта и применения ударного мобильного резерва.

На втором этапе с целью нарушения системы управления войсками и оружием, завоевания огневого превосходства и снижения боевого потенциала условного противника коалиционной группировкой войск будет нанесен сосредоточенный огневой удар на всю глубину оперативного построения его войск с применением разведывательно-ударных и огневых комплексов.

В ходе третьего этапа коалиционная группировка войск осуществит разгром вклинившейся группировки противника с высадкой оперативно-тактических и тактических воздушных десантов, действиями подразделений в обходящем отряде, блокированием и захватом населенных пунктов. В рамках этапа планируется широкое применение десантно-штурмовых и парашютно-десантных подразделений Воздушно-десантных войск, а также отработка вопросов подвоза боеприпасов, эвакуации раненых и поврежденной техники с поля боя подразделениями тылового и технического обеспечения.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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