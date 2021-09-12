12.09.2021 (23:00)

Российские и белорусские летчики в рамках ССУ «Запад-2021» отработали применение авиационных средств поражения на полигоне «Ружанский» в Республике Беларусь



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские и белорусские летчики в рамках ССУ «Запад-2021» отработали применение авиационных средств поражения на полигоне «Ружанский» в Республике Беларусь

Авиационный полигон «Ружанский» стал местом розыгрыша главного эпизода с участием боевой авиации вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь в ходе совместного стратегического учения «Запад-2021».

По замыслу учения разведка обнаружила большую группировку условного противника, в том числе аэродром с авиакомплексами.

Для его уничтожения в небо поднялись самолеты союзников. Первыми над объектами появились белорусские истребители Су-30СМ, они провели доразведку местности и взяли под контроль воздушное пространство.

Затем по позициям с применением авиационных средств поражения отработали пилоты штурмовой, бомбардировочной, истребительной авиации, а также ударные вертолеты. Бомбометание по наземным целям провели в том числе и экипажи самолетов Ту-22М3 дальней авиации ВКС России.

Кроме того, в рамках эпизода были отработаны вопросы эвакуации экипажа, потерпевшего крушение вертолета. Под прикрытием пары вертолетов Ми-24 специалисты из поискового спасательного отряда провели эвакуацию пилотов с поля боя.

Всего в розыгрыше эпизода было задействовано свыше 20 воздушных судов. В район полигона было сброшено более 50 авиационных бомб, выпущено 130 неуправляемых авиационных ракет и 850 снарядов калибра 30 миллиметров. По данным объективного контроля все мишени в ходе проведения учения были уничтожены.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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