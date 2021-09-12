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12.09.2021 (22:00)

В Санкт-Петербурге состоялся салют в честь 800-летия со дня рождения князя Александра Невского и 75-й годовщины празднования Дня танкиста

12 сентября в Санкт-Петербурге у стен Петропавловской крепости в 22:00 состоялся артиллерийский салют в ознаменование 800-летия со дня рождения князя Александра Невского и 75-й годовщины празднования Дня танкиста.

Расчёты батареи из 12-ти 85-мм орудий Д-44 от Михайловской военной артиллерийской академии произвели 30 артиллерийских залпов в сопровождении запусков 2 тыс. фейерверочных изделий салютными установками.

Было применено более 70 видов фейерверочных изделий: «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега», «Фиалка» и др.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Праздники , Салют
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