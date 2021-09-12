12.09.2021 (18:15)

Танкисты ЗВО засадными действиями сорвали наступление условного противника на полигоне «Мулино» в ходе учения «Запад-2021»

Танкисты мотострелкового соединения Западного военногоо округа (ЗВО), действуя из засад, сорвали наступление условного противника в ходе розыгрыша тактического эпизода на полигоне «Мулино» в Нижегородской области в рамках совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021».

Находясь в отрыве от главных сил, замаскированные танки Т-80 открыли залповый огонь по выдвигавшимся колоннам бронетехники вклинившегося условного противника, которые имитировались движущимися мишенями.

Танкисты отработали поражение целей на дистанциях от 700 до 2,2 тыс. метров, а затем скрытно сменили позиции под дымовой завесой.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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