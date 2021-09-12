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12.09.2021 (18:00)

Командующий гвардейской танковой армией ЗВО поздравил личный состав объединения с Днем танкиста

Командующий гвардейской танковой армией Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель поздравил командование и личный состав объединения с профессиональным праздником -  Днем танкиста, который отмечается в нынешнем году 12 сентября.

«От имени Военного совета танковой армии ЗВО и от себя лично поздравляю ветеранов, личный состав танковых соединений и воинских частей объединения с Днем танкиста! На сегодняшний день воины-танкисты являются эталоном профессионализма при выполнении самых сложных задач в любой обстановке. Решительность, быстрота и натиск - вот что всегда отличало танковые войска. Танкисты сильны особым характером, своей братской сплоченностью. Высокий уровень подготовки, выдержка и упорство помогают осваивать танкистам самые современные образцы боевых машин и всегда достигать поставленных целей», - сказал командующий объединением генерал-лейтенант Сергей Кисель.

Командующий также пожелал всем военнослужащим крепкого здоровья и успехов в служебной деятельности на благо нашей Родины и округа.

По боевому составу танковая армия ЗВО — это уникальное объединение, равных которому по боевым возможностям в Сухопутных войсках нет. Части армии дислоцированы в нескольких субъектах страны.

За последние несколько лет состав армии значительно увеличился, в ней воссозданы инженерные, разведывательные, танковые, мотострелковые подразделения. Органы управления и структура объединения позволяют повысить качество боевой подготовки, качественно решать возложенные задачи по предназначению, эффективно организовывать и контролировать повседневную деятельность, планировать боевое применение войск.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Праздники , Торжественные церемонии
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