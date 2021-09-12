12.09.2021 (17:45)

Дивизион противокорабельных комплексов «Бал» Балтийского флота уничтожил отряд десантных кораблей условного противника

В рамках совместного стратегического учения «Запад-2021» расчёты берегового ракетного комплекса «Бал» Балтийского флота отработали нанесение ударов по надводным кораблям условного противника.

Личный состав комплексов отработал развертывание пусковых установок, маскировку машин, организацию охраны колонн на марше и в позиционных районах, применяя в том числе беспилотные летательные аппараты.

В соответствии с полученными целеуказаниями ракетчики провели электронные пуски противокорабельных ракет по условным морским целям, а затем скрытно за минимальное время сменили позиционный район. Также военнослужащие отработали задачи по проверке работоспособности систем ракет и выполнили комплекс мероприятий по погрузке и выгрузке вооружения ракетных комплексов в установленные нормативами сроки.

Всего в эпизоде учения было задействовано более 200 военнослужащих и около 30 единиц военной и специальной техники.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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