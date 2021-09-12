12.09.2021 (17:40)

Объявлен состав сборной Вооруженных Сил РФ на 58-й чемпионат мира по боксу среди военнослужащих

В Санкт-Петербурге, где в эти дни сборная Вооруженных Сил Российской Федерации проходит заключительный этап подготовки, объявлен состав команды для участия в 58-м чемпионате мира среди военнослужащих.

В окончательный состав сборной Вооруженных Сил Российской Федерации по боксу на 58-й чемпионат мира вошли 10 мужчин и 5 женщин. Российские военнослужащие будут представлены во всех весовых категориях турнира.

Мужчины:

49 кг – прапорщик Володя Мнацаканян (ЦСКА)

52 кг – гвардии рядовой к/с Дмитрий Двали (ВДВ)

56 кг – старший лейтенант Овик Оганнисян (ЦСКА)

60 кг – гвардии рядовой Константин Опольский (РГВВДКУ)

64 кг – лейтенант Алексей Мазур (ЦСКА)

69 кг – рядовой Иван Ступин (ЦСКА)

75 кг – рядовой Алексей Семыкин (ЦСКА)

81 кг – прапорщик Раджаб Раджабов (ЦСКА)

91 кг – гвардии лейтенант Иван Сагайдак (ВДВ)

Свыше 91кг – курсант Светослав Тетерин (РГВВДКУ)

Женщины:

51 кг – прапорщик Екатерина Пальцева (ЦСКА)

57 кг – гвардии рядовой к/с Дарья Абрамова (ВДВ)

60 кг – рядовой Нуне Асатрян (ЦСКА)

69 кг – прапорщик Саадат Далгатова (ЦСКА)

75 кг – прапорщик Мария Уракова (ЦСКА)

Напомним, что 58-ой чемпионат мира по боксу среди военнослужащих пройдёт в Москве с 18 по 25 сентября. Официальная церемония открытия запланирована на 18 сентября в парке «Патриот». С 19 по 24 сентября состоятся предварительные поединки.

Финальные бои пройдут 25 сентября.

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