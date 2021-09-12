12.09.2021 (17:30)

Рядовые спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург удачно завершили Первенство России по гребле на байдарках и каноэ

В столице Республики Татарстан на базе Центра гребных видов спорта завершилась соревновательная программа Первенства России и Всероссийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 24 лет. В турнире приняли участие 350 спортсменов из 26 регионов страны.

В соревнованиях четверок на байдарках первой преодолела дистанцию 500 метров с результатом 1 минута и 25,517 секунды команда Санкт-Петербурга, в составе которой выступили рядовые спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург Булат Хуснимарданов и Артём Беляков вместе с Дмитрием Иваником и Александром Красавиным. Ребята опередили команду Москвы на 0,457 секунды.

Третье место заняли представители Краснодарского края (1 минута и 26,289 секунды).

Еще одну золотую медаль рядовые завоевали вместе с Дмитрием Иваником и Алексеем Бондаревым на дистанции 200 метров, финишировав с результатом 31,240 секунды.

Второй результат 31,818 секунды показала команда Москвы. Третий – представители Московской области (32,178 секунды).

Также победителями в эстафете 4х200 м с результатом 2 минуты и 32,607 секунды стали Булат Хуснимарданов, Артём Беляков, Дмитрий Иваник и Алексей Бондарев, опередив команду Московской области на 0,915 секунды.

Бронзовую награду завоевала команда Краснодарского края (2 минуты и 34,592 секунды).

Обладателем серебряной награды стал Артём Беляков, выступив на дистанции 1000 метров вместе с Алексеем Бондаревым, Степаном Христофором и Сергеем Соколовым (3 минуты и 23,280 секунды).

Первое место заняли спортсмены Москвы (3 минуты и 22,003 секунды). Третье (3 минуты и 23,370 секунды) – Московской области.

В состязаниях четверок на каноэ на дистанции 500 метров «серебро» завоевал рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург Николай Щипцов, выступив в составе команды Москвы вместе с Сергеем Кадиным, Мурадом Чубановым и Максимом Фоминым (1 минута и 39,285 секунды). Ребята уступили команде Московской области 1,64 секунды.

Тройку лидеров замкнули представители Тверской области (1 минута и 39,346 секунды).

На дистанции 1000 метров команда рядового финишировала третьей с результатом 3 минуты и 41,193 секунды.

Первенствовали представители Московской области (3 минуты и 40,505 секунды). «Серебро» завоевали спортсмены Краснодарского края (3 минуты и 40,723 секунды).

В соревнованиях двоек на дистанции 200 метров второй результат 41,026 секунды показали Николай Щипцов и Альберт Галиев. Ребята уступили команде Санкт-Петербурга 0,382 секунды.

Бронзовыми призерами стали представители Москвы (41,769 секунды).

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