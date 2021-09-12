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12.09.2021 (17:20)

Армейские легкоатлеты стали третьими в финале «Бриллиантовой лиги»

Накануне поздно вечером в Цюрихе (Швейцария) прошли соревнования финала «Бриллиантовой лиги» в секторах для прыжков с шестом у мужчин и для прыжков в высоту у мужчин. Армейские легкоатлеты Тимур Моргунов и Илья Иванюк стали третьими в своих дисциплинах.

Прапорщик Тимур Моргунов стал третьим в прыжках с шестом в финале «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе.

Армеец показал свой лучший результат в сезоне - 5,93 метра. Однако после этого в трех попытках не смог преодолеть высоту 5,98. Второе место занял американец Сэм Кендрикс также с результатом 5,93, но он использовал меньше попыток.

Победителем соревнований стал олимпийский чемпион и мировой рекордсмен швед Арман Дюплантис, который взял высоту 6,06 м.

Лейтенант Илья Иванюк показал третий результат в прыжках в высоту.

Армейский спортсмен преодолел планку на высоте 2,30 метров. Вторым стал украинец Андрей Проценко, покоривший эту же высоту, но затративший меньше попыток. Выиграл итальянец Джанмарко Тамбери - 2,34 метра.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт , Соревнования
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