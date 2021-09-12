12.09.2021 (17:20)
Армейские легкоатлеты стали третьими в финале «Бриллиантовой лиги»
Накануне поздно вечером в Цюрихе (Швейцария) прошли соревнования финала «Бриллиантовой лиги» в секторах для прыжков с шестом у мужчин и для прыжков в высоту у мужчин. Армейские легкоатлеты Тимур Моргунов и Илья Иванюк стали третьими в своих дисциплинах.
Прапорщик Тимур Моргунов стал третьим в прыжках с шестом в финале «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе.
Армеец показал свой лучший результат в сезоне - 5,93 метра. Однако после этого в трех попытках не смог преодолеть высоту 5,98. Второе место занял американец Сэм Кендрикс также с результатом 5,93, но он использовал меньше попыток.
Победителем соревнований стал олимпийский чемпион и мировой рекордсмен швед Арман Дюплантис, который взял высоту 6,06 м.
Лейтенант Илья Иванюк показал третий результат в прыжках в высоту.
Армейский спортсмен преодолел планку на высоте 2,30 метров. Вторым стал украинец Андрей Проценко, покоривший эту же высоту, но затративший меньше попыток. Выиграл итальянец Джанмарко Тамбери - 2,34 метра.