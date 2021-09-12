12.09.2021 (17:10)
Концерт артистов ЦДРА для участников ССУ «Запад-2021»
11 сентября артисты Центрального Дома Российской Армии выступили с концертом для участников совместного стратегического учения Вооруженных Сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021».
Мероприятие, проходившее на полигоне «Мулино», собрало большое количество зрителей, в числе которых были и военнослужащие из Беларуси, Армении, Казахстана и Индии.
В программу выступления артистов ЦДРА вошли хорошо известные песни патриотического характера, хиты российской эстрады, а также произведения на белорусском и армянском языках.
В рамках культурно-художественного обслуживания войск, принимающих участие в ССУ «Запад-2021», запланировано ещё несколько концертов творческого коллектива.
Напомним, что совместное стратегическое учение (ССУ) «Запад» Вооруженных Сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств, и является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации.
В учении также принимают участие около 2 тыс. военнослужащих от государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и других дружественных стран.