12.09.2021 (17:10)

Концерт артистов ЦДРА для участников ССУ «Запад-2021»

11 сентября артисты Центрального Дома Российской Армии выступили с концертом для участников совместного стратегического учения Вооруженных Сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021».

Мероприятие, проходившее на полигоне «Мулино», собрало большое количество зрителей, в числе которых были и военнослужащие из Беларуси, Армении, Казахстана и Индии.

В программу выступления артистов ЦДРА вошли хорошо известные песни патриотического характера, хиты российской эстрады, а также произведения на белорусском и армянском языках.

В рамках культурно-художественного обслуживания войск, принимающих участие в ССУ «Запад-2021», запланировано ещё несколько концертов творческого коллектива.

Напомним, что совместное стратегическое учение (ССУ) «Запад» Вооруженных Сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств, и является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации.

В учении также принимают участие около 2 тыс. военнослужащих от государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и других дружественных стран.

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