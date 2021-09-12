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12.09.2021 (17:00)

Военные художницы провели уникальный мастер-класс на фестивале «Таврида-АРТ»

На фестивале «Таврида.Арт» мастера Студии военных художников им. М.Б.Грекова провели пленэр по написанию военного портрета для участников творческого форума. Художницы Студии Екатерина Камынина и Полина Минеева рассказали о построении портрета карандашом, его особенностях и правилах при работе в этом жанре.

Пленэр вызвал огромный интерес у гостей фестиваля, которые впервые познакомились с процессом создания рисунка, а также пообщались с художницами. Участники мастер-класса смогли написать свой первый военный портрет.

Напомним, в 2021 году военные учреждения культуры впервые приняли участие в творческих активностях фестиваля "Таврида. Art". Так, Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи показал гостям форума интерактивную выставку, посвященную 80-летию начала блокады Ленинграда.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Праздники
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