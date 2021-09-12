12.09.2021 (16:50)

Артисты ЦДРА приняли участие в церемонии передачи исторических Боевых знамен в музеи дальнего востока и севера

11 сентября артисты Центрального Дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе приняли участие в церемонии передачи исторических боевых знамен в музеи Дальнего Востока и Севера. Торжественное мероприятие состоялось на Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.

«Эти знамена поднимали в атаку тысячи солдат, матросов и офицеров Красной Армии и флота. Их подвиги останутся примером беззаветного мужества, преданности Отчизне, взаимовыручки и братской дружбы, послужат нравственным ориентиром для молодежи, воспитанию на высоких идеалах патриотизма, глубокого уважения к героическому прошлому нашей страны», - отметил статс-секретарь - заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков.

Также в торжестве приняли участие командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Геннадий Жидко и заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин.

В рамках церемонии артисты ЦДРА исполнили песни патриотического характера и авторские произведения, посвященные Вооруженным Силам Российской Федерации.

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