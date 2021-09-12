12.09.2021 (16:40)
Инспекторы ВАИ провели акцию по безопасности дорожного движения в Саратове
Инспекторы военной автомобильной инспекции Центрального военного округа совместно с сотрудниками ГИБДД провели профилактическую акцию по безопасности дорожного движения в районах дислокации соединений и воинских частей в Саратовской области.
Комплекс мероприятий был направлен на пропаганду соблюдения правил дорожного движения военными водителями, а также военнослужащими – владельцами личного автотранспорта с целью недопущения дорожно-транспортных происшествий.
Также был проведен дополнительный осмотр протектора колес, исправность светового оборудования, рулевого управления, тормозной системы, а также наличию в автомобилях медицинской аптечки и огнетушителя.
Всего в мероприятии приняли участие более 600 человек.
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