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12.09.2021 (16:40)

Инспекторы ВАИ провели акцию по безопасности дорожного движения в Саратове

Инспекторы военной автомобильной инспекции Центрального военного округа совместно с сотрудниками ГИБДД провели профилактическую акцию по безопасности дорожного движения в районах дислокации соединений и воинских частей в Саратовской области.

Комплекс мероприятий был направлен на пропаганду соблюдения правил дорожного движения военными водителями, а также военнослужащими – владельцами личного автотранспорта с целью недопущения дорожно-транспортных происшествий.

Также был проведен дополнительный осмотр протектора колес, исправность светового оборудования, рулевого управления, тормозной системы, а также наличию в автомобилях медицинской аптечки и огнетушителя.

Всего в мероприятии приняли участие более 600 человек.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
ВАИ
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