12.09.2021 (16:30)

Сотрудники Академии Генштаба отметили 874-летие столицы краеведческой экскурсией по Москве-реке

Сотрудники Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации отметили 874-летие столицы краеведческой экскурсией по Москве-реке.

«В День нашего города вместе с командованием мы традиционно поздравляем лучших представителей коллектива, дарим им не только подарки, но и незабываемые впечатления от поездок по историческим местам Москвы», – сообщил председатель первичной профсоюзной организации академии Сергей Корышов. – «Наши сотрудники вместе с семьями буквально погрузилась в атмосферу величественных мостов, оживленных набережных, златоглавых храмов и живописных парков. Ну и конечно, незабываемый вид на Кремль и другие памятники архитектуры и истории».

Профсоюзный лидер добавил, что в День города сотрудники академии также посетят культурные центры, библиотеки, кинотеатры, музеи и театры столицы.

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