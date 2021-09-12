12.09.2021 (16:20)
В Калужской области военнослужащие дальней авиации посетили детскую выставку посвященную Великой Отечественной войне
Военнослужащие дальней авиации посетили выставку посвящённую Великой Отечественной войне, где главными экспонатами были представлены детские поделки.
В выставке приняли участие дети военнослужащих, воспитанники подшефных образовательных учреждений, а также дошкольники Кировского муниципального района Калужской области.
С большим интересом военнослужащие дальней авиации рассматривали экспонаты и информационные стенды, после чего дети наглядно продемонстрировали, как они самостоятельно делают различные поделки.
Данное мероприятие проводилось в рамках патриотического воспитания подрастающего поколения, привития уважения к истории своей страны, сохранение памяти о событиях войны 1941 - 1945 годов.
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