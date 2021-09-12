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12.09.2021 (16:10)

В Мурманской области прошли занятия с выпускниками военных вузов

В Мурманской области на базе смешанного авиационного полка дальней авиации прошли сборы с лейтенантами-выпускниками военных училищ и институтов Министерства обороны Российской Федерации 2021 года. 

Командованием восковой части организованы инструктажи, показные и инструкторско-методические занятия по технике безопасности и основам служебной деятельности. В частности с офицерами проведены различные лекции по основам защиты государственной тайны, инженерно-авиационной, военно-политической и боевой подготовки. По результатам занятий военнослужащие сдали зачеты. 

В ходе сборов оценивался уровень индивидуальной подготовки каждого офицера и способности решения задач по предназначению. Основные цели сборов — это закрепление навыков, необходимых для выполнения должностных обязанностей, внедрение единых перспективных форм и методов обучения подчиненных.

По завершению сборов лейтенанты приступили к исполнению обязанностей на своих штатных воинских должностях. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Выпуск
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