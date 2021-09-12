12.09.2021 (15:50)
В Саратовской области на базе военно-патриотического парка «Патриот» военнослужащие дальней авиации торжественно открыли стелу
В Саратовской области на территории военно-патриотического парка «Патриот» в городе Энгельсе, военнослужащие дальней авиации приняли участие в торжественном открытии стелу.
В качестве почётных гостей и участников были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, юнармейцы, представители администрации Энгельсского муниципального района и военнослужащие Энгельсского соединения дальней авиации.
«Наш долг - помнить, бережно хранить каждую крупицу правды о войне, проявлять неустанную заботу о ветеранах и свято чтить память о войнах освободителях. И сегодня хочется всем нам пожелать мирного неба над головой», - подчеркнул в ходе своего выступления командир соединения гвардии генерал-майор Олег Пчела.
В завершение мероприятия представителями церкви был произведён молебен, а также освящение мемориального комплекса.