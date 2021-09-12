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12.09.2021 (15:50)

В Саратовской области на базе военно-патриотического парка «Патриот» военнослужащие дальней авиации торжественно открыли стелу

В Саратовской области на территории военно-патриотического парка «Патриот» в городе Энгельсе, военнослужащие дальней авиации приняли участие в торжественном открытии стелу.

В качестве почётных гостей и участников были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, юнармейцы, представители администрации Энгельсского муниципального района и военнослужащие Энгельсского соединения дальней авиации.

«Наш долг - помнить, бережно хранить каждую крупицу правды о войне, проявлять неустанную заботу о ветеранах и свято чтить память о войнах освободителях. И сегодня хочется всем нам пожелать мирного неба над головой», - подчеркнул в ходе своего выступления командир соединения гвардии генерал-майор Олег Пчела.

В завершение мероприятия представителями церкви был произведён молебен, а также освящение мемориального комплекса.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Памятники , Торжественные церемонии , Парк Патриот
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