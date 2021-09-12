12.09.2021 (15:30)

В частях и организациях, непосредственно подчиненных главнокомандующему ВМФ, прошли мероприятия, посвященные годовщине открытия «Дороги жизни»

В соответствии с указаниями главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова об активизации военно-исторической работы в Военно-Морском Флоте, в воинских частях и организациях, непосредственно подчиненных Главному командованию ВМФ, прошли мероприятия, посвященные годовщине открытия «Дороги жизни» в годы Великой Отечественной войны.

12 сентября 1941 г. начала свою работу водная трасса легендарной «Дороги жизни», связавшая блокированный Ленинград с Большой землёй и спасшая жизни многих тысяч ленинградцев.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 г., когда фашистскими войсками был захвачен Шлиссельбург и было прервано сухопутное сообщение между Ленинградом и страной. В качестве последней надежды на снабжение осаждённого города оставалась Ладога. 12 сентября в порт Осиновец прибыл первый конвой судов, доставивший 800 т. зерна, в тот же день со сторожевого корабля «Пурга» было выгружено 60 т. боеприпасов для Ленинградского фронта. Этим было положено начало перевозкам по водному пути. С 12 сентября по 15 ноября, когда навигация официально закончилась, по Ладоге удалось доставить 24 тыс. 097 т. зерна, муки и крупы, более 1 тыс. 130 т. мяса и молочных продуктов и др. грузов

С началом зимы и ледостава вступила в действие ледовая трасса, названная ленинградцами «Дорогой жизни». Особо важное значение «Дорога жизни» имела в первую блокадную зиму 1941-1942 гг., когда по ней в Ленинград было доставлено свыше 360 тыс. т. грузов, переправлены с полным вооружением 6 стрелковых дивизий и танковая бригада. Одновременно были эвакуированы 539 тыс. 400 человек, около 3,7 тыс. вагонов промышленного оборудования и другого имущества. Общее количество грузов, перевезённых в Ленинград по «Дороге жизни» за весь период её действия, составило свыше 1 млн. 615 тыс. т. За это же время из города было эвакуировано около 1 млн. 376 тыс. человек. Для подачи нефтепродуктов в осаждённый город, по дну озера был проложен Ладожский нефтепровод.

18 января 1943 г. со взятием советскими войсками Шлиссельбурга Ленинградская блокада была прорвана. «Дорогу жизни» сменила «Дорога Победы» — железная дорога от Ленинграда к Волхову.

В 1974 г. на станции Ладожское озеро близ Осиновца был сооружён мемориальный вокзал-памятник.

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