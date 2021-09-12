12.09.2021 (16:00)

Североморцы сыграли в хоккей с командой Таймыра

Сборная отряда боевых кораблей Северного флота по хоккею с шайбой под руководством своего капитана – заместителя командующего флотом вице-адмирала Олега Голубева провела товарищеский матч с командой Таймыра.

Матч состоялся на хоккейной площадке Ледового дворца спорта города Дудинка.

Уже на седьмой минуте матча, североморцы открыли счет. Первая двадцатиминутка завершился со счетом 3:0.

Во втором периоде хозяева провели одну успешную контратаку, а североморские хоккеисты ответили двумя реализованными шайбами.

В заключительном периоде таймырцы успешно держали оборону и отличились одной забитой шайбой. Итог встречи 5:2.

В состав сборной отряда боевых кораблей Северного флота вошли военнослужащие, принимающие участие в десятом арктическом походе. В свободное от службы время они играют за команды Северной военной хоккейной лиги: «К-21» (штаб и управления Северного флота), «Альбатрос» (Кольская флотилия разнородных сил), «Гроза» (армия ВВС и ПВО) и «Шквал» (бригада противолодочных кораблей).

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