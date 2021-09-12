12.09.2021 (15:40)

Подразделения армейского корпуса Северного флота отразили нападение условного противника на Кольском операционном направлении

В рамках учения с арктической экспедиционной группировкой Северного флота подразделения армейского корпуса отработали основной эпизод - ведение обороны при отражении удара условного противника, попытавшегося перейти в наступление на Кольском полуострове.

Учение с боевой стрельбой из всех видов вооружения и военной техники было проведено на полигоне в Печенгском районе Мурманской области. В нём было задействовано более 300 единиц боевой техники – «арктические» танки Т-80БВМ, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и «Акация», гусеничные бронетранспортёры, системы ПВО – зенитные ракетно-пушечные комплексы «Тунгуска», противотанковые ракетные системы и артиллерия, а также беспилотные летательные аппараты.

Поддержку находившимся в обороне подразделениям оказали экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 из состава отдельного смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота, наносившие авиационные бомбовые удары по наступающим силам условного противника.

В ходе учения широко применялись средства маскировки, системы радиоэлектронной борьбы, постановки помех и ложных целей. Отработано ведение различных видов разведки с использованием современных технических средств. Проведена проверка боевой устойчивости стоящей на вооружении аппаратуры связи, обеспечивающей слаженность действий подразделений. Отработана тактика ведения боя в условиях Крайнего Севера и Арктики с использованием современных средств вооружённой борьбы.

Всего к розыгрышу масштабных оборонительных действий привлекалось более 2000 военнослужащих береговых войск Северного флота.

Учение с арктической экспедиционной группировкой Северного флота проходит в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации под руководством командующего Северным флотом и является завершающим этапом проведения комплекса мероприятий оперативной и боевой подготовки сил (войск) Северного флота в текущем году.

Практические действия сил (войск) Северного флота проходят на полигонах Мурманской области, в акваториях Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых в районе Новосибирских островов, архипелага Земля Франца-Иосифа.

К участию в учении привлечено до 8 тыс. военнослужащих, около 800 единиц боевой и специальной техники, в том числе около 40 танков, 460 боевых бронированных машин, до 240 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, около 120 летательных аппаратов, в том числе беспилотных, до 50 кораблей и судов обеспечения.

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