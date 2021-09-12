12.09.2021 (15:20)

11 сентября – День специалиста органов воспитательной работы Вооруженных Сил Российской Федерации

11 сентября в России отмечается День специалиста органов воспитательной работы Вооруженных Сил Российской Федерации. В российском календаре этот праздник появился относительно недавно – в 2007 году. Но отправной исторической точкой воспитательной работы в войсках принято считать 11 сентября 1766 г. Именно тогда был утвержден устав Императорского сухопутного шляхетского кадетского корпуса в Санкт-Петербурге. В этом уставе впервые была обозначена должность военного воспитателя.

«Не отлучаться им ни на малое время от своих питомцев, жить подле них, довольствоваться с ними одним столом, словом, ответствовать за их поведение, воспитание и нравы, подавать им примеры чести и тех мыслей, кои к истинной ведут добродетели», - говорится в Уставе, подписанном императрицей Екатериной II.

Воспитатели в кадетском корпусе XVIII столетия старались привить воспитанникам чувство патриотизма, гордости за свою страну, и эти принципы сохраняет современная военно-политическая работа.

Сегодня организация военно-политической работы в Вооруженных Силах возложена на Главное военно-политическое управление ВС РФ. В каждом военном учреждении существуют специальные воспитательные структуры, офицеры которых занимаются работой с личным составом. В Военно-медицинской академии этими вопросами занимается военно-политический отдел, который возглавляет заместитель начальника академии по военно-политической работе, полковник медицинской службы Владимир Лютов.

Главная задача военно-политического отдела академии – это организация военно-политической работы, направленной на поддержание высокого уровня морально-политического и психологического состояния личного состава, правопорядка и воинской дисциплины. Работа отдела направлена на сплочение воинских коллективов, способных к выполнению задач по предназначению в любых условиях.

Одно из направлений военно-политического отдела - организация и информационное сопровождение культурно-массовых мероприятий. Это торжественные концерты, приуроченные к праздничным датам, тематические вечера и творческие встречи. Курсанты и личный состав академии посещают театры, концерты, филармонию – все это лежит на плечах военно-политического отдела.

Заместитель начальника Военно-медицинской академии по военно-политической работе, полковник медицинской службы Владимир Лютов является Главой российской делегации Армейских международных игр «Военно-медицинская эстафета». Команда сборной России под его руководством не только занимает призовые места, но и ведет активную культурную деятельность. Во время Международного этапа в республике Узбекистан наша команда посетила Самарканд, где возложила цветы к памятной доске на месте расположения Военно-медицинской академии в период эвакуации в годы Великой Отечественной войны.

В этом году руководством военно-политического отдела была инициирована новая традиция – торжественная закладка капсулы времени курсантами выпускных курсов. Теперь ежегодно выпускники всех факультетов, кроме закладки капсул с пожеланиями будущим поколениям военных врачей будут высаживать голубые ели на аллее выпускников.

Активно сотрудничает академия и с юнармейцами. Силами военно-политического отдела в этом году был создан первый медицинский юнармейский отряд специального назначения. Торжественная церемония посвящения школьников в ряды движения состоялась в штабе Военно-медицинской академии. Координировать обучение юнармейцев будет помощник заместителя начальника академии по военно-политической работе.

Специалисты по воспитательной работе разрабатывают и публикуют информационные материалы, оформляют комнаты воспитательной работы и наглядную агитацию в расположениях личного состава, занимаются психологической поддержкой курсантов, организуют досуг, а также правовую защиту военнослужащих. Воспитание личного состава ВС РФ имеет несомненно важное значение для наличия у государства сильной армии.

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