12.09.2021 (15:00)

Медицинская симфония войны

8 сентября сомкнулось кольцо блокады Ленинграда. Памяти Ленинградцев, врачей и военных музыкантов блокадного Ленинграда был посвящен концерт, подготовленный сотрудниками фундаментальной библиотеки академии и музыкантами военного оркестра академии.

В этот день в клубе академии прошло памятное мероприятие, посвященное началу блокады Ленинграда. Сотрудники фундаментальной библиотеки и военный оркестр академии подготовили музыкально-поэтическую композицию «Медицинская симфония войны», посвященную памяти сотрудников и курсантов Военно-Медицинской Академии им. С. М. Кирова, живших и работавших в Ленинграде в блокаду, а также тем врачам и медсестрам академии, которые отдали свою жизнь на фронте.

Заместитель начальника академии по военно-политической работе полковник медицинской службы Владимир Лютов, обращаясь к первокурсникам, которые пришли на мероприятие подчеркнул, что блокада Ленинграда - это одна из самых трагических страниц Великой Отечественной войны, а 900 героических дней и ночей, которые город провел во вражеском кольце - образец мужества и стойкости.

«Блокада Ленинграда показала, что дух русского человека сломить невозможно. Наша с вами задача сохранить эту память, передать ее потомкам и сделать так, что бы история не повторилась»-сказал Владимир Лютов.

Сотрудники фундаментальной библиотеки взяли за основу воспоминания курсантов, выпускников и сотрудников академии, которые рассказывают о тех страшных днях, о бомбежках Ленинграда, о дежурствах сотрудников и читателей библиотеки на крышах, чердаках, лестничных клетках, в пунктах сбора, об эвакуации академии в Самарканд и о героическом сохранении богатейших книжных фондов библиотеки академии в оккупированном городе. Все материалы для литературной части композиции были найдены в фондах фундаментальной библиотеки Военно-медицинской академии.

Лучшие военные песни, музыкальные композиции Великой Отечественной, блокадного города звучали в этот вечер со сцены:

«Довоенный вальс», «Землянка», «Медаль «За оборону Ленинграда», «Ладога» и даже фрагмент Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича прозвучали исполнении военного оркестра Военно-медицинской академии. Работе военных оркестров в оккупированном Ленинграде была посвящена еще одна часть программы. В годы войны руки военных музыкантов чаще держали лопаты, чем музыкальные инструменты. Музыканты Военно-духовых оркестров были и санитарами, и саперами, следили за светомаскировкой, боролись на крышах с зажигательными бомбами. А 13 февраля 1943 года они вырыли первую траншею на Пискарёвском кладбище.

Для первокурсников Военно-медицинской академии, которые только начинают новый этап своей жизни, история блокады Ленинграда, жизни академии в те непростые годы важна не только с точки зрения воспитания патриотизма, но и переосмысления своих возможностей и осознания своего места в истории Великой страны.

Справочно:

В 1941 году 2/3 личного состава Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова отправились на фронт в действующую армию, а оставшиеся в Ленинграде врачи и медсестры продолжали работать в клиниках и госпиталях, принимая раненых и больных с передовой Ленинградского фронта. Эвакуированная в Самарканд академия выпустила за три года 1800 врачей, закончивших ускоренный курс обучения. Большинство из них отправились на фронт, где погиб каждый десятый выпускник академии.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице