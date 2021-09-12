12.09.2021 (15:10)

Специалисты РХБ защиты ЗВО устранили последствия химической атаки условного противника на учении «Запад-2021»

Военнослужащие радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа в рамках совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021» ликвидировали последствия химической атаки условного противника на полигоне «Мулино» в Нижегородской области.

По замыслу учения двум экипажам разведывательных химических машин РХМ-6 предстояло обнаружить зараженный участок местности, определить тип отравляющего вещества, примененного условным противником и границы его активности на местности, а также передать в автоматизированном режиме собранные данные в штаб руководства.

Подразделению специальной обработки была поставлена задача в короткий срок развернуть рабочие места авторазливочной станции (АРС-14КМ) и провести дезинфекцию военной техники, побывавшей в «зоне заражения».

Для отражения нападения условного противника личный состав и техника были замаскированы путем создания аэрозольной завесы площадью более 1 км, а военнослужащие огнеметного подразделения уничтожили бронеобъекты противника термобарическими боеприпасами из реактивного пехотного огнемета (РПО-А) «Шмель».

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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