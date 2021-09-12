12.09.2021 (14:50)

Корабли Балтийского флота уничтожили подводную лодку условного противника в рамках ССУ «Запад-2021»

В ходе выхода в море экипажи кораблей в морских полигонах Балтийского флота выполнили ряд учебно-боевых задач. Во взаимодействии с противолодочными вертолетами Ка-27ПЛ экипажи малых противолодочных кораблей (МПК) отработали совместные противолодочные действия - провели учения по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки с применением противолодочного вооружения.

По имеющимся данным, предположительно в районе сосредоточения одной из корабельных группировок Балтийского флота находится подводная лодка условного противника, экипажу которой поставлена задача - уничтожить корабли группировки.

Для оперативного решения поставленной задачи в указанный квадрат были направлены МПК и вертолеты морской авиации флота Ка-27 ПЛ. Вертолеты, выполнив элементы «зависания» над водной поверхностью и применив гидроакустические средства противолодочного обнаружения, обнаружили цель и передал координаты подводной лодки экипажам МПК Балтийского флота.

В ходе отработки противолодочных задач экипажи кораблей провели комплекс мероприятий по классификации и слежению за подводной лодкой цели. После чего обнаруженная субмарина была условно уничтожена с помощью реактивной бомбометной установки РБУ-600 и торпедного вооружения кораблей.

Помимо противолодочных мероприятий, экипажи кораблей успешно выполнили комплекс артиллерийских стрельб по различным целям с применением практического оружия.

Также в ходе выхода в море экипажами были отработаны элементы боя по отражению атак малоразмерных целей и средств воздушного нападения, выполнены задачи по совместному маневрированию, организации взаимодействия и связи между кораблями.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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