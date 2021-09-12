12.09.2021 (14:30)

Подразделения ПВО ВКС и Западного военного округа перебазированы на полигон «Ашулук» в рамках ССУ «Запад-2021»

Подразделения противовоздушной обороны ВКС и Западного военного округа в рамках совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021» перебазированы на полигон «Ашулук».

В ходе перебазирования боевые расчеты зенитных ракетных и радиотехнических войск после прибытия эшелоном из пунктов постоянной дислокации в Астраханскую область совершили многокилометровые марши в новый позиционный район. При этом личным составом были отработаны задачи по отражению диверсионно-разведывательных групп и преодолению зараженного участка местности.

По прибытию в пункт назначения расчеты зенитных ракетных комплексов С-400, «Панцирь-С» радиолокационных станций различного назначения заступят на боевое дежурство по охране воздушных рубежей в заданном районе.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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