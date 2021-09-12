12.09.2021 (13:50)

В Брестской области артиллеристы вооруженных сил России и Беларуси совместно нанесли массированный удар в ходе ССУ «Запад- 2021»

На территории 230 общевойскового полигона «Обуз-Лесновский» в ходе активной фазы совместного стратегического учения Вооруженных Сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2021» ствольная артиллерия танковой армии ЗВО стран-союзниц совместно уничтожила живую силу, бронетехнику и важные объекты условного противника.

Расчеты самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика», самоходных пушек 2С5 «Гиацинт» совместно с реактивными системами залпового огня «Град» и «Ураган», а также «МСТА-С» совершили более 1000 залпов и поразили свыше 200 целей, которые имитировали условные командные пункты, пункты управления, живую силу противника.

Всего было применено свыше 100 единиц техники, и около 300 военнослужащих из двух стран.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице